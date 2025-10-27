На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На подлете к Москве сбили 18-й БПЛА за 2,5 часа

Собянин: система ПВО сбила еще один направлявшийся к Москве дрон
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в канале мессенджера Max о ликвидации 18-го БПЛА противника, летевшего к столице.

Градоначальник уточнил, что беспилотник нейтрализовали в 2:25. На место падения его обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

В ночь на понедельник, 27 октября, город попытались массово атаковать дроны. Первый налет произошел около 0:40.

На этом фоне в аэропортах Домодедово и Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Ограничения в первой воздушной гавани были введены в 1:36, а во второй — в 1:41. Меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Накануне столица подверглась налету шести БПЛА. Первый был нейтрализован около 5:02. Остальные были сбиты в период с 17:41 до 22:11.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

Атаки БПЛА на Россию
