Система ПВО пресекла попытку атаки еще шести БПЛА — Собянин  

Olga Sokolova/Global Look Press

Средства ПВО сбили еще шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Сначала мэр проинформировал горожан о четырех сбитых беспилотниках, а затем еще о двух. Таким образом, в ночь на 27 октября в небе были сбиты 17 БПЛА, направлявшихся к российской столице.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется, гражданам рекомендуется не покидать своих квартир.

До этого Минобороны заявило, что российские силы ПВО за пять часов уничтожили над тремя регионами страны 26 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 11:00 до 16:00. БПЛА были нейтрализованы в Белгородской (17), Брянской (шесть) и Курской областях (три беспилотника).

По данным СМИ, в Белгородской области ВСУ опять попытались ударить по дамбе Белгородского водохранилища беспилотниками «Дартс». Местные жители рассказали, что после атаки раздался взрыв, в домах дрожали стекла.

Ранее в ДНР предотвратили атаку дрона с 100-килограммовой авиабомбой.

