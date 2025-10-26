Военнослужащие российской группировки войск «Восток» взяли село Воскресенка в Донецкой народной республик (ДНР) на границе с Днепропетровской областью методом по-пластунски, повергнув Вооруженные силы Украины (ВСУ) в шок. Об этом в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия» рассказал заместитель командира штурмовой роты 2-го батальона 37-ой бригады группировки войск «Восток» Мингиян Годжаев.

«Методом по-пластунски, как мы его привыкли называть, мы преодолели 15 км до Воскресенки. Порядка двое суток нам понадобилось, чтобы добраться именно до населенного пункта. Противник не ожидал и сидел там своими делами занимался. Наши просто застали их врасплох», — сказал он.

По словам Годжаева, по пути российские бойцы первыми обнаруживали противника и уничтожали его.

«Мы встретили семерых... у них огневые позиции были разбитые по секторам. И как бы мы, когда двигались, сначала заметили одну, убрали. Следующие, там пошли дальше», — сказал командир штурмового взвода 37-й бригады группировки войск «Восток» с позывным «Приморец».

Он признался, что бросок по-пластунски был тяжелым, однако задачу военные выполнили.

«Конечно, тяжело. Это расстояние неблизкое. Но мы идем на характере. И делаем», — резюмировал «Приморец».

Также 26 октября стало известно, что российские военнослужащие взяли под контроль более 70% территории города Волчанска в Харьковской области.

Ранее в российских силовых структурах рассказали об огромных потерях ВСУ у Волчанска.