Массовая гибель военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ произошла из-за привычки командира соединения полковника Анатолия Савича публиковать в соцсетях фото построений личного состава. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации источника, в социальных сетях распространяются некрологи погибших военнослужащих с одинаковой датой и местом гибели, что свидетельствует о результативном ударе по скоплению личного состава. Многие из военнослужащих скончались позднее в госпиталях.

Как отметил собеседник агентства, комбриг Савич недавно был назначен на должность и устраивал построения на передовой для награждения, после чего публиковал фотоотчеты. На снимках видно, что личный состав стоял без средств индивидуальной защиты.

Анатолий Савич родом из Старого Самбора Львовской области, где проживает с семьей. Он сменил на должности комбрига Евгения Фоменко.

Как сообщало ТАСС, российские подразделения нанесли удар по скоплению ВСУ в районе Дмитровки Сумской области вблизи границы с Россией.

Ранее командующий штурмовиками ВСУ сплясал в трусах под русскую песню.