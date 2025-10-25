Власти Тульской области сообщили о сбитом беспилотнике в регионе

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в регионе.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — сказано в сообщении губернатора, опубликованном в 6:15 мск.

До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в разных районах региона.

24 октября в министерстве обороны РФ сообщили, что средства ПВО за прошедшую ночь сбили 111 дронов ВСУ над территорией страны. По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью (34) и Брянской областью (25). 11 дронов ликвидировали над Калужской областью, десять — в небе над Новгородской областью.

Еще по семь объектов перехватили над Белгородской областью и в республике Крым. Пять БПЛА сбили над Тульской областью, четыре — над территорией Краснодарского края. По два дрона уничтожили над Волгоградской и Орловской областями. Кроме того, по одному беспилотнику силы ПВО ликвидировали над Липецкой и Тверской областями, а также в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

Ранее житель Дагестана из винтовки сбил украинский беспилотник, атаковавший республику.