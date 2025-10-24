На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск

Белоусов проверил работу передового пункта «Южной» группировки войск
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе работы в «Южной» группировке войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в ходе визита Белоусову также доложили о регулярном использовании бойцами группировки наземных робототехнических комплексов и платформ различного назначения. По словам командующего «Южной» группировки генерал-полковника Александра Санчика, в каждом соединении оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации роботехники.

Помимо этого, Санчик доложил министру обороны РФ, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Дроновка в Донецкой народной республике. Командующий отметил, что установление российского контроля было достигнуто за сутки благодаря решительным и профессиональным действиям военнослужащих соединения.

Ранее в Минобороны рассказали об успехах группировки войск «Запад» на поле боя.

