Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе работы в «Южной» группировке войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в ходе визита Белоусову также доложили о регулярном использовании бойцами группировки наземных робототехнических комплексов и платформ различного назначения. По словам командующего «Южной» группировки генерал-полковника Александра Санчика, в каждом соединении оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации роботехники.

Помимо этого, Санчик доложил министру обороны РФ, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Дроновка в Донецкой народной республике. Командующий отметил, что установление российского контроля было достигнуто за сутки благодаря решительным и профессиональным действиям военнослужащих соединения.

Ранее в Минобороны рассказали об успехах группировки войск «Запад» на поле боя.