Сальдо сообщил об успешном форсировании российскими войсками Днепра в Херсоне

Сальдо: российские бойцы закрепились на плацдарме в Херсоне
Ambidekstriy88/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

Российские войска провели успешную операцию по форсированию Днепра и занятию плацдарма на острове Карантинный в Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что высадка на берег произошла под огнем противника. Российские бойцы подавили огневые точки и отразили контратаки украинской армии.

По словам Сальдо, сейчас плацдарм на на острове Карантинный надежно закреплен, идет минирование подступов и организация снабжения. Губернатор отметил, что занятие плацдарма открывает новые возможности для контроля над западными районами Херсона.

22 октября Сальдо заявил, что украинские военнослужащие роют окопы, строят укрепленные точки, минируют здания в Херсоне. По мнению губернатора, украинские солдаты будут действовать в Херсоне точно так же, как в Артемовске, если ситуация станет для них критической. Речь идет о попытках прикрыться мирными гражданами и использовать жилую застройку в качестве готовых укреплений.

Ранее Сальдо заявил, что российские войска контролируют промышленную зону Херсона и дачные поселки.

