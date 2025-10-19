На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Черниговской области уничтожили пусковую установку HIMARS и до 15 бойцов ВСУ

МО РФ: расчет «Искандера-М» уничтожил пусковую установку HIMARS под Черниговом
true
true
true
close
Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и до 15 украинских бойцов в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, место стоянки РСЗО HIMARS обнаружили в районе населенного пункта Кузьминское, расположенного на расстоянии 133 км от города Чернигова и 18 км от государственной границы.

«Расчетом ОТРК «Искандер-М» <...> по выявленной цели был нанесен ракетный удар. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели», — говорится в заявлении.

Вооруженные силы РФ поразили не только пусковую установку системы залпового огня, но и два автомобиля сопровождения повышенной проходимости. Кроме того, были ликвидированы укрытие для расчета HIMARS и до 15 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в министерстве рассказали, что российские системы противовоздушной обороны в течение суток сбили 323 украинских дрона и две управляемые авиационные бомбы. Более того, средства защиты перехватили три снаряда от РСЗО HIMARS.

Ранее российские войска ликвидировали офицера ВСУ, отвечавшего за связь.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами