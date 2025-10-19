В Черниговской области уничтожили пусковую установку HIMARS и до 15 бойцов ВСУ

Российские военнослужащие с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и до 15 украинских бойцов в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, место стоянки РСЗО HIMARS обнаружили в районе населенного пункта Кузьминское, расположенного на расстоянии 133 км от города Чернигова и 18 км от государственной границы.

«Расчетом ОТРК «Искандер-М» <...> по выявленной цели был нанесен ракетный удар. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели», — говорится в заявлении.

Вооруженные силы РФ поразили не только пусковую установку системы залпового огня, но и два автомобиля сопровождения повышенной проходимости. Кроме того, были ликвидированы укрытие для расчета HIMARS и до 15 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в министерстве рассказали, что российские системы противовоздушной обороны в течение суток сбили 323 украинских дрона и две управляемые авиационные бомбы. Более того, средства защиты перехватили три снаряда от РСЗО HIMARS.

Ранее российские войска ликвидировали офицера ВСУ, отвечавшего за связь.