Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на хутор в Белгородской области увеличилось

Число пострадавших при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по машине в хуторе Кургашки Белгородской области увеличилось. Пострадала также 16-летняя девушка, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйскую ЦРБ обратилась 16-летняя девочка, которая также была в автомобиле при атаке дрона сегодня утром в хуторе Кургашки. Врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки», — говорится в посте.

По словам губернатора, помощь подростку оказали, она будет лечиться амбулаторно.

До этого сообщалось, что в результате удара пострадал 13-летний ребенок. Попутным транспортом ребенок доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения головы и ноги, рассказывал Гладков. Позже ребенка переведут в детскую областную клиническую больницу.

В результате атаки машина была уничтожена огнем.

Ранее в Белгородской области мирный житель пострадал из-за обстрела ВСУ.