На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на хутор в Белгородской области увеличилось

Гладков: в Белгородской области при атаке ВСУ пострадала 16-летняя девушка
true
true
true
close
Telegram-канал«Настоящий Гладков»

Число пострадавших при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по машине в хуторе Кургашки Белгородской области увеличилось. Пострадала также 16-летняя девушка, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйскую ЦРБ обратилась 16-летняя девочка, которая также была в автомобиле при атаке дрона сегодня утром в хуторе Кургашки. Врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки», — говорится в посте.

По словам губернатора, помощь подростку оказали, она будет лечиться амбулаторно.

До этого сообщалось, что в результате удара пострадал 13-летний ребенок. Попутным транспортом ребенок доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения головы и ноги, рассказывал Гладков. Позже ребенка переведут в детскую областную клиническую больницу.

В результате атаки машина была уничтожена огнем.

Ранее в Белгородской области мирный житель пострадал из-за обстрела ВСУ.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами