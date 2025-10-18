На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе заявили об ухудшении положения ВСУ на фронте

Аналитик Bild Репке заявил о падении морального духа в рядах ВСУ
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Позитивный настрой среди украинских военных снижается, несмотря на возможные поставки нового вооружения. Об этом заявил военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке в социальной сети X.

«Никаких Tomahawk, никаких Taurus, никаких миротворцев, никакого топливного коллапса... Позитивный настрой последних четырех месяцев, который ощущали и я, и солдаты на фронте, постепенно рассеивается», — написал он.

По его словам, Вооруженные силы РФ продвинулись на 20 км вглубь Днепропетровской области и ведут активные бои в центре Покровска (Красноармейска).

18 октября газета Financial Times написала, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен продолжить диалог с президентом США Дональдом Трампом относительно передачи ракет Tomahawk Киеву. Как отмечается в материале, Трамп назвал встречу с Зеленским «сердечной», однако наотрез отказался передавать ракеты Киеву. Президент США надеется положить конец конфликту без Tomahawk, пишет FT.

В субботу телеканал CNN сообщил, что Россия может достичь военной победы на Украине уже через несколько недель с учетом того, что осень обычно «приносит радикальные перемены на поле боя».

Ранее в США признали свое «катастрофическое поражение» на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами