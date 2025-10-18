Аналитик Bild Репке заявил о падении морального духа в рядах ВСУ

Позитивный настрой среди украинских военных снижается, несмотря на возможные поставки нового вооружения. Об этом заявил военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке в социальной сети X.

«Никаких Tomahawk, никаких Taurus, никаких миротворцев, никакого топливного коллапса... Позитивный настрой последних четырех месяцев, который ощущали и я, и солдаты на фронте, постепенно рассеивается», — написал он.

По его словам, Вооруженные силы РФ продвинулись на 20 км вглубь Днепропетровской области и ведут активные бои в центре Покровска (Красноармейска).

18 октября газета Financial Times написала, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен продолжить диалог с президентом США Дональдом Трампом относительно передачи ракет Tomahawk Киеву. Как отмечается в материале, Трамп назвал встречу с Зеленским «сердечной», однако наотрез отказался передавать ракеты Киеву. Президент США надеется положить конец конфликту без Tomahawk, пишет FT.

В субботу телеканал CNN сообщил, что Россия может достичь военной победы на Украине уже через несколько недель с учетом того, что осень обычно «приносит радикальные перемены на поле боя».

Ранее в США признали свое «катастрофическое поражение» на Украине.