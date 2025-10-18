На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФРГ отправит трех невооруженных военных в Израиль для обеспечения перемирия с ХАМАС

Bild: 2 офицера и генерал от ФРГ будут координировать перемирие Израиля и ХАМАС
GBJSTOCK/Shutterstock/FOTODOM

Бундесвер (ВС ФРГ) отправит трех военнослужащих в Израиль для обеспечения соблюдения режима прекращения огня с палестинским движением ХАМАС. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Bild.

«На следующей неделе в район операции отправятся два штабных офицера и, первоначально, бригадный генерал. Они будут работать в гражданско-военном координационном центре (Civil Military Coordination Centre, CMCC) под руководством представителей Соединенных Штатов», – сообщает издание.

Как отмечается, немецкие военные будут контролировать очистку региона от последствий военных действий, а также координировать доставку гуманитарной помощи населению. При этом немецким офицерам не положено иметь оружия. Единственное, что будет отличать их от гражданского населения – это соответствующая форма.

В то же время издание сообщает, что Центр CMCC еще не сформирован. По планам, в нем будут расположены около 200 военнослужащих из разных стран. Территориально CMCC развернут на юге Израиля, в непосредственной близости от анклава сектора Газа.

Ранее Трамп назвал условие для уничтожения ХАМАС.

