На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский боец вынес на руках овчарку из разрушенного дома под Курском

В Курской области российский штурмовик спас овчарку из разрушенного дома
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Штурмовик Вооруженных сил (ВС) России вынес на руках собаку из разрушенного дома в Ольговке Курской области. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор приюта для животных «Право жить» Екатерина Жильникова.

«Был случай, когда штурмовик вынес в Ольговке немецкую овчарку на руках из дома. Он вынес из разрушенного дома, просто из-под обломков ее вытащил. Она не могла идти, истощена была, сил у нее не было, и он ее вынес», — заявила она.

Директор отметила, что боец передал собаку в приют «Право жить» с помощью волонтеров. Собака получила необходимую медицинскую помощь. Жильникова добавила, что сейчас овчарку благополучно пристроили.

Военнослужащий попал в госпиталь и писал волонтерам, чтобы узнать о состоянии животного. Представители приюта присылали ему фотографии собаки.

До этого боец Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Борода» рассказал, что спас четырех птиц, включая совенка, которые запутались в антидроновой сетке.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами