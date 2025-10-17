Российский боец вынес на руках овчарку из разрушенного дома под Курском

Штурмовик Вооруженных сил (ВС) России вынес на руках собаку из разрушенного дома в Ольговке Курской области. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор приюта для животных «Право жить» Екатерина Жильникова.

«Был случай, когда штурмовик вынес в Ольговке немецкую овчарку на руках из дома. Он вынес из разрушенного дома, просто из-под обломков ее вытащил. Она не могла идти, истощена была, сил у нее не было, и он ее вынес», — заявила она.

Директор отметила, что боец передал собаку в приют «Право жить» с помощью волонтеров. Собака получила необходимую медицинскую помощь. Жильникова добавила, что сейчас овчарку благополучно пристроили.

Военнослужащий попал в госпиталь и писал волонтерам, чтобы узнать о состоянии животного. Представители приюта присылали ему фотографии собаки.

