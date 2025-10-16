На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на оскорбления генсека НАТО российских летчиков

Песков: Рютте ничего не знает о наших летчиках
Генсек НАТО Марко Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя замечания главы альянса в адрес российских военных.

«Это говорит о самом Рютте. Он (Марко Рютте — прим. ред.) ничего не знает о наших летчиках и моряках, если бы он знал, он так бы не говорил», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.

По словам Пескова, некомпетентность по многим вопросам является неотъемлемой характеристикой многих европейских деятелей.

Комментарий был сделан после того, как генсек НАТО Рютте нелестно высказался в адрес российских летчиков и моряков. В своем выступлении на пресс-конференции в Брюсселе он призвал не преувеличивать возможности российской армии. В подтверждение своих слов Рютте заявил, что «российские пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь». При этом генсек добавил, что альянс проявляет сдержанность в конфронтации с Москвой.

Ранее на Западе предупредили о готовности сбивать российские самолеты.

