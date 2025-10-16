На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска ударили «Кинжалами» по энергосистеме Украины.

МО: ВС РФ ударили «Кинжалами» по энергосистеме и военным объектам Украины
close
Министерство обороны РФ

Российские войска нанесли массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате были повреждены объекты газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками.

Также за сутки российские силы ликвидировали 278 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, шесть беспилотных катеров ВСУ в акватории Черного моря, шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Народный депутат Верховной рады Юрий Камельчук полагает, что боевые действия на Украине могут прекратиться к Рождеству.

Ранее в США заявили о переломном моменте в СВО из-за российских дронов.

СВО: последние новости
