Российские войска ударили «Кинжалами» по энергосистеме Украины.

МО: ВС РФ ударили «Кинжалами» по энергосистеме и военным объектам Украины

Российские войска нанесли массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате были повреждены объекты газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками.

Также за сутки российские силы ликвидировали 278 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, шесть беспилотных катеров ВСУ в акватории Черного моря, шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Народный депутат Верховной рады Юрий Камельчук полагает, что боевые действия на Украине могут прекратиться к Рождеству.

Ранее в США заявили о переломном моменте в СВО из-за российских дронов.