БПЛА атаковали север Ростовской области

Средства ПВО уничтожили дроны в четырех районах Ростовской области
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

При воздушной атаке дронов на север Ростовской области силы ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали дроны в четырех районах. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Чиновник уточнил, что атакованы были Чертковский, Каменский, Шолоховский и Верхнедонский районы. При этом никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

До этого режим «беспилотная опасность» был введен в Пензенской области. Власти предупредили, что из соображений безопасности работа мобильного интернета в регионе временно ограничена. А в некоторых районах области действует план «Ковер».

Это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован, например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее Запад призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине.

Атаки БПЛА на Россию
