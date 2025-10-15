НАТО обсуждает правила, упрощающие задачу по сбиванию российских истребителей

Военное руководство Организации Североатлантического договора (НАТО) обсуждает новые правила, которые упростят процедуру сбивания российских истребителей, несущих ракеты для ударов по наземным целям. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

Согласно публикации, ключевыми факторами при оценке угрозы будут рассматриваться вооружение и траектория полета российских самолетов. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич выступил за создание единой системы ПВО и ПРО, что позволило бы преодолеть «национальные оговорки» отдельных стран — членов альянса.

Вопрос планируется вынести на обсуждение министров обороны стран НАТО в ходе встречи в среду.

19 сентября три российских МиГ-31 совершали перелет над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Эстония заявила, что они пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут.

Ранее генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии в споре о реакции на пролет МиГ-31.