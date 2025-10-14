Совместные учения ОДКБ начались в Таджикистане

Совместные учения ОДКБ проводятся в Таджикистане с 14 по 19 октября

Совместные учения стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2025» и «Барьер-2025» проходят в Таджикистане с 14 по 19 октября, участники прибывают в страну. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

«С 14 по 19 октября подразделения, которые участвуют в совместном учении с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2025» и специальном учении с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2025», совершают перегруппировку в Таджикистане», — сказали там.

8 октября стало известно, что российские наземные робототехнические комплексы примут участие в совместных учениях с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2025».

Незадолго до этого государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что итоги белорусско-российских учений «Запад-2025» опровергли фейки западных стран о том, что Минск и Москва якобы создают группировки для наступления на Европу и захвата территорий.

Ранее в Госдуме заявили, что ждут восстания машин.