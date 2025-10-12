На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме отреагировали на сообщения о помощи США в ударах ВСУ вглубь России

Депутат Швыткин призвал усилить ПВО после сообщения о помощи США в ударах ВСУ
Anatolii Stepanov/Reuters

Если данные о содействии США в ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской энергетической инфраструктуре подтвердятся, то Россия должна усилить средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, игнорировать такие сообщения нельзя, так как они могут иметь под собой реальные основания. Он не исключил, что американские военные могут быть вовлечены в операции ВСУ — через предоставление разведданных или участие в управлении ракетными комплексами.

«На тех или иных ракетных комплексах в качестве экипажа, возможно, сидят военнослужащие США», — предположил Швыткин.

Он добавил, что помимо усиления ПВО следует также повысить уровень защиты самих энергетических объектов.

США с лета помогают Украине наносить удары вглубь России по энергетическим объектам, предоставляя разведданные об уязвимых местах, утверждает FT. По информации издания, Киев намерен масштабировать удары по всей российской территории. Тем временем Белый дом не признает своей вовлеченности. Однако еще в начале октября СМИ узнали о приказе президента США Дональда Трампа подготовиться к расширению обмена разведданными с Киевом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли, чем Россия ответит на удары Tomahawk.

