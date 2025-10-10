ВС РФ уничтожили наемников из США, Польши и Колумбии в Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили группу иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Обнаружены тела трех наемников иностранного легиона ВСУ. При них были найдены документы на имена: Виллиама Френсиса МакГрата (США), Вилфредо Мартинеза Альмейды (Колумбия), Гжегожа Рафаля Василевского (Польша)», — сказал собеседник агентства.

Утром 10 октября Минобороны РФ сообщило, что российская армия ударом авиабомб ФАБ-3000 и ракет ЛМУР X-39 уничтожили пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также места управления беспилотниками в Харьковской области.

4 октября сообщалось, что командование ВСУ пытается вывезти из Купянска в Харьковской области уцелевшие после авиаударов подразделения спецназа. Украинская сторона задействует в качестве прикрытия мобилизованных солдат, которых не осведомляют о реальных задачах, утверждают силовики.

Ранее силовики заявили об ударе по наемникам в Днепропетровской области.