На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области уничтожили наемников из трех стран

ВС РФ уничтожили наемников из США, Польши и Колумбии в Харьковской области
true
true
true
close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили группу иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Обнаружены тела трех наемников иностранного легиона ВСУ. При них были найдены документы на имена: Виллиама Френсиса МакГрата (США), Вилфредо Мартинеза Альмейды (Колумбия), Гжегожа Рафаля Василевского (Польша)», — сказал собеседник агентства.

Утром 10 октября Минобороны РФ сообщило, что российская армия ударом авиабомб ФАБ-3000 и ракет ЛМУР X-39 уничтожили пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также места управления беспилотниками в Харьковской области.

4 октября сообщалось, что командование ВСУ пытается вывезти из Купянска в Харьковской области уцелевшие после авиаударов подразделения спецназа. Украинская сторона задействует в качестве прикрытия мобилизованных солдат, которых не осведомляют о реальных задачах, утверждают силовики.

Ранее силовики заявили об ударе по наемникам в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами