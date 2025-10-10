Зеленский ждет поставку двух систем Patriot осенью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что Украина ожидает поставку двух систем противовоздушной обороны Patriot этой осенью, однако не указал страну-поставщика. Об этом украинский лидер заявил на YouTube-канале.

Зеленский сообщил, что речь идет о двух системах с соответствующим комплектом ракет. Он подчеркнул, что это не те десять систем ПВО, которые Украина ожидает от США, а другие системы, о поставке которых удалось договориться.

Россия придерживается позиции, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и представляют собой «игру с огнем». Сергей Лавров, глава МИД РФ, отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что увеличение поставок оружия Украине со стороны Запада не способствует переговорному процессу и приведет к негативным последствиям.

Согласно анализу боевых действий, опубликованному изданием The Washington Post, американские зенитные ракетные комплексы Patriot демонстрируют недостаточную эффективность в перехвате российских баллистических ракет на территории Украины.

Ранее военный эксперт объяснил, почему системы ПВО Patriot потеряли эффективность.