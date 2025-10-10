Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в африканские страны порядка 700 наемников-отказников из Колумбии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«На территории Мали и Судана уже могут находиться около 700 международных наемников ВСУ», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, наемники из Колумбии делятся на тех, кто является членом наркокартелей и приехал перенимать боевой опыт, и на обычных рабочих, которым пообещали денежное вознаграждение за службу от $3,5 тыс. до $10 тыс.

5 октября журнал Semana сообщил, что наемники из Колумбии обратились к Густаво Петро с просьбой спасти их с Украины.

По данным журналистов, 40 колумбийцев потребовали от командования украинских войск отпустить их на родину. Но вместо этого иностранцев в течение двух дней удерживали под арестом, а затем погрузили в автобус и пообещали вывезти в Польшу. При этом в обращении к главе государства наемники выразили уверенность, что властям Украины верить нельзя. Они добавили, что не знают, куда на самом деле их везут.

Ранее Украину обвинили в том, что она относится к колумбийцам как к низшей расе.