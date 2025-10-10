Жители Газы возвращаются в северную часть анклава

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители сектора Газа могут вернуться на север по утвержденным маршрутам. Об этом пишет Times of Israel.

Передвижение из южной части Газы на север сектора и наоборот разрешено по прибрежной дороге Рашид и шоссе Салах ад-Дин, сообщил представитель ЦАХАЛ, полковник Авихай Адраи. Сотни людей уже начали возвращаться в свои дома по этому пути.

ЦАХАЛ предостерег палестинцев от приближения к районам, где в рамках соглашения по-прежнему дислоцируются силы израильской армии.

После частичного вывода войск Армия обороны Израиля в настоящее время контролирует чуть более половины территории сектора Газа, большая часть которой находится за пределами городских территорий.

Сюда входит буферная зона вдоль всей границы Газы, включая Филадельфийский коридор — пограничную зону между Египтом и Газой — а также Бейт-Ханун и Бейт-Лахия на крайнем севере сектора, хребет на восточной окраине города Газа и значительные части Рафаха и Хан-Юниса на юге Газы.

Соглашение о прекращении огня в анклаве вступило в силу в 12:00 мск.

Ранее в ХАМАС заявили о гарантиях посредников о завершении конфликта в Газе.