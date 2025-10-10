На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
НАТО проведет учения с имитацией использования ядерного оружия

Ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию начнутся 13 октября
Spc. Brett Thompson/Global Look Press

Учения НАТО по ядерному сдерживанию STEADFAST NOON, который проходят каждый год, начнутся 13 октября. Об этом сообщил генсек альянса Марк Рюте во время визита на авиабазу Фолькель, его слова приводятся на странице НАТО в соцсети Х.

«Учения являются важной демонстрацией ядерного сдерживающего потенциала альянса и посылают четкий сигнал любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать всех союзников», — сказал Рюте.

В ходе этих учений ядерное оружие использовано не будет, подчеркнул он.

6 октября в Литве начались учения «Железный волк» с участием трех тысяч солдат из восьми стран НАТО. В маневрах задействовали около 650 единиц военной техники.

Накануне британская газета Financial Times сообщила, что страны НАТО могут провести военные учения на якобы «неохраняемых» Россией участках границы с Европой с целью противодействия беспилотникам.

Ранее сообщалось, что в Норвегии ищут солдат, пропавших на маневрах у российской границы.

