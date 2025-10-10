ВС РФ нанесли удар по расчету БПЛА, причастному к атакам на Белгород

ТАСС: у Волчанска уничтожен экипаж БПЛА, причастный к атакам на Белгород

Российские военные нанесли удар по экипажу БПЛА взвода разведки и корректировки ВСУ в районе Волчанска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На Харьковском направлении в районе Волчанска ударом высокоточного оружия уничтожен экипаж БЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов вместе с командиром», — говорится в сообщении.

По данным агентства, этот расчет осуществлял атаки на население и гражданскую инфраструктуру Белгородской области.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе беспилотника ВСУ по дому в селе Новая Таволжанкав в Шебекинском округе Белгородской области пострадала восьмилетняя девочка.

Она получила минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы. Для дальнейшего лечения пострадавшую транспортируют в детскую областную клиническую больницу.

Ранее российские военные ударили по площадкам запуска дронов ВСУ.