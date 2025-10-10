На Украине заметили множество беспилотников

В небе над Украиной заметили около 100 беспилотников «Герань»

В воздушном пространстве Украины находится порядка 100 российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань». Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

На опубликованной изданием карте видно, что большинство дронов летят с севера через Черниговскую и Сумcкую области. Некоторые БПЛА направляются с юга через Запорожскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.

1 октября стало известно, что модернизированные «Герани» впервые нанесли удар по украинскому железнодорожному эшелону прямо во время движения. Поезд с топливом был атакован в Черниговской области в 150–200 километрах от границы. Первый беспилотник поразил локомотив, что вызвало остановку эшелона, а следующие аппараты стали наносить удары по платформам и цистернам.

Как сообщалось, модернизированная «Герань» оснащена камерой ночного видения, системой наведения и может осуществлять связь с оператором на расстоянии в сотни километров.

18 сентября Telegram-канал SHOT написал, что дроны «Герань-2» стали эффективнее на 30%.

Ранее в США назвали Россию «империей беспилотников».