На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские системы ПВО за сутки уничтожили более 200 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили 218 дронов и четыре снаряда от HIMARS
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили более 200 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, за данный промежуток времени были уничтожены две выпущенные украинскими войсками управляемые авиационные бомбы и четыре реактивных снаряда. Речь идет о снарядах от систем залпового огня HIMARS американского производства.

«Сбиты <...> 218 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Из него следует, что ВСУ с начала боевых действий лишились 89 163 дронов.

Утром 8 октября в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО в течение ночи нейтрализовали 53 украинских беспилотника над территорией страны. В воздушном пространстве Белгородской области перехватили 28 летательных аппаратов, в Воронежской области — 11, в Ростовской области — шесть. По две цели уничтожили в Курской и Брянской областях, по одной — в Смоленской, Тамбовской, Липецкой и Нижегородской областях.

Ранее на сбитых дронах ВСУ обнаружили камеры польского производства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами