Российские системы ПВО за сутки уничтожили более 200 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили 218 дронов и четыре снаряда от HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили более 200 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, за данный промежуток времени были уничтожены две выпущенные украинскими войсками управляемые авиационные бомбы и четыре реактивных снаряда. Речь идет о снарядах от систем залпового огня HIMARS американского производства.

«Сбиты <...> 218 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Из него следует, что ВСУ с начала боевых действий лишились 89 163 дронов.

Утром 8 октября в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО в течение ночи нейтрализовали 53 украинских беспилотника над территорией страны. В воздушном пространстве Белгородской области перехватили 28 летательных аппаратов, в Воронежской области — 11, в Ростовской области — шесть. По две цели уничтожили в Курской и Брянской областях, по одной — в Смоленской, Тамбовской, Липецкой и Нижегородской областях.

Ранее на сбитых дронах ВСУ обнаружили камеры польского производства.