Восемь беспилотников уничтожили в Тульской области

Губернатор Миляев: силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

По его словам, никто не пострадал.

«Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — добавил чиновник.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средства ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Воронежской области. Он уточнил, что «были сбиты еще около десяти беспилотных летательных аппаратов».

В ночь на 6 октября Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Рязань. Сообщалось, что дроны сбивали на севере города. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне вечером силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над тремя регионами РФ 24 беспилотника ВСУ самолетного типа. Один БПЛА ликвидировали в Воронежской области, 11 — в Крыму, а 12 — в Белгородской области.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.