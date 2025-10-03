На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший разведчик США рассказал, что Трамп надеется на потепление отношений с РФ

Экс-разведчик Фуллер: Трамп не отказался от «духа Анкориджа»
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Бывший вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер заявил ТАСС, что президент США Дональд Трамп надеется на потепление отношений с Россией.

По его словам, Трамп не отказался от «духа Анкориджа». Таким образом Фуллер прокомментировал рассмотрение возможности поставок США крылатых ракет Tomahawk Украине, а также предоставление Киеву информации для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России.

«Я бы не сказал, что он (Трамп. — «Газета.Ru») отказался от ... духа Анкориджа, если угодно. Считаю, что, вероятно, у него достаточно глубоко в голове и даже в сердце сидит [желание] оставить такого рода наследие, которое присуще великому государственному деятелю, добившемуся сближения и урегулирования с Россией», — подчеркнул эксперт.

Фуллер также говорил, что новые решения США по Украине являются попыткой надавить на Россию.

Президент Трамп, вероятно, оценивает, насколько далеко он может зайти, чтобы показать Путину, что настроен очень серьезно, уточнил бывший разведчик.

Ранее на Западе предостерегли НАТО от давления на Россию.

