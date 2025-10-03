На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боец подразделения «Орлан» погиб при обстреле Белгородской области

Гладков: боец подразделения «Орлан» погиб при атаке ВСУ на Шебекино
Антон Вергун/РИА Новости

Боец подразделения «Орлан» погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канал.

Военнослужащий получил тяжелые ранения при обстреле города. Медики Шебекинской больницы боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

«От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего... Мы никогда не забудем проявленные мужество и самоотверженность», — написал Гладков.

3 октября Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино Белгородской области, погибла местная жительница.

Город также подвергся атаке дронов. В результате были повреждены многоквартирный дом и два легковых автомобиля.

2 октября ВСУ также атаковали Белгородскую область, 18 человек пострадали.

Ранее главврач из Белгородской области решил уйти на СВО.

