СМИ узнали о перебросе американских «охотников за подлодками» к границе России

Newsweek: США отправили охотников за подводными лодками к границам России
Sang Tan/AP

США нарастили свою военную активность вблизи границ России, перебросив в Норвегию дополнительные патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon. Эти самолеты будут использоваться для проведения разведки и мониторинга за подводными лодками в Северной Европе и Балтийском море, сообщает Newsweek.

По данным издания, на прошлой неделе Военно-морские силы США направили один из самолетов P-8, дислоцированных в Осло, в Балтийское море, к берегам российского Калининграда. Этот регион граничит с союзниками США по НАТОПольшей на юге и Литвой на севере и востоке.

Представитель оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии Бриньяр Стордаль подтвердил, что эти самолеты находятся в Осло «чуть более недели», однако не предоставил конкретную информацию об их миссиях и количестве.

Одной из причин для перебазирования P-8 Poseidon послужили участившиеся сообщения о появлении неопознанных беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Польши, Дании и Норвегии.

Ранее генерал США оценил боеспособность российского флота в Черном море.

