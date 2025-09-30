Населенные пункты в Волгоградской области остались без света из-за украинских дронов

Бочаров: три населенных пункта под Волгоградом остались без света из-за дронов

В результате падения обломков сбитого украинского беспилотника было нарушено электроснабжение в трех населенных пунктах в Светлоярском районе Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время на линии электропередачи работают ремонтные бригады.

Кроме того, из-за упавших обломков дронов произошли два крупных пожара — загорелась сухая растительность на границе с Волгоградом. Пламя быстро ликвидировали. Бочаров отметил, что люди не пострадали, повреждений среди инфраструктуры также зафиксировано не было.

Светлоярский район находится в юго-восточной части Волгоградской области, в 55 км к югу от столицы региона Волгограда.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 30 сентября силы противовоздушной обороны сбили 81 беспилотник ВСУ над пятью регионами России, в том числе семь — над Волгоградской областью.

Ранее нефтеперерабатывающий завод в Самаре защитили противодронными сетками от украинских дронов.