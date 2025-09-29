РФ ратифицировала протокол соглашения с Вьетнамом о кредите на военную продукцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Вьетнамом о предоставлении ему государственного экспортного кредита РФ на покупку российских вооружений. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Протокол предусматривает временный механизм, позволяющий Вьетнаму осуществлять платежи в российских рублях для погашения просроченной задолженности по кредиту в период 2024–2026 годов.

Как отмечали ранее в международном комитете Совета Федерации, ратификация протокола будет способствовать развитию и укреплению дружественных отношений между двумя странами.

29 сентября председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, в ходе которой передал самые добрые пожелания от Путина. По словам Володина, Госдума «сделает все, чтобы через законодательное решение» можно было «выйти на реализацию договоренностей», достигнутых главами двух государств, что позволит отношениям стран развиваться более динамично.

Ранее Россия и Вьетнам определили ключевые направления сотрудничества.