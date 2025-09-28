На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киевской области произошли взрывы

В Киевской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киевской области зафиксированы взрывы. Об этом сообщила региональная военная администрация в своем Telegram-канале.

Утверждается, что звуки взрывов связаны с работой систем противовоздушной обороны (ПВО). В настоящее время в Киевской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что над Киевом после серии взрывов образовался смог. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что повреждения от ночной атаки Вооруженных сил (ВС) России получили около 20 объектов в шести районах города. По его словам, аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий налета продолжаются.

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли массированный удар по объектам ВСУ на территории Украины. Ударные беспилотники и ракеты поразили не только военные аэродромы, но и предприятия ВПК. При этом основные разрушения в окрестностях украинской столицы были вызваны падением ракет американской системы ПВО Patriot. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее момент запуска украинской ракеты по дому в Киеве попал на видео.

Все новости на тему:
Новости Украины
