Инициатива на фронте принадлежит Вооруженным силам РФ, несмотря на миллиардные вливания НАТО в армию Украины. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

«Если вы посмотрите на то, какое количество сил Россия вкладывает в эти сражения, в атаки в воздухе и в дроны, [то поймете, что] инициатива принадлежит российской стороне», — приводит издание слова официального лица из НАТО.

По словам источника из альянса, даже если союзники Киева удовлетворили бы все его требования по поставкам и финансированию, Украине все еще не хватает военных.

«И несмотря на все те миллиарды, которые мы даем Украине, они (ВС РФ — «Газета.Ru») доказали, что остановить их невозможно», — резюмировал дипломат альянса.

Незадолго до этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вооружения США будут поступать на Украину непрерывно, при этом расходы на них будут покрываться союзниками Вашингтона.

23 сентября президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

Ранее в России предложили распространить на весь мир знаменитый лозунг Трампа.