В Анапе жителей и туристов предупредили об угрозе атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявили в Анапе
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в городе Анапе в Краснодарском крае. Об этом сообщила мэрия населенного пункта в Telegram-канале.

«Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источниках», — говорится в заявлении.

Власти призвали жителей и гостей города не публиковать фотографии и видео с дронами, а также работой сил противовоздушной обороны и оперативных служб. В сообщении подчеркивается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать эту информацию для корректировки ударов.

24 сентября украинские БПЛА атаковали город Новороссийск в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев уточнил, что ударам подверглась центральная часть населенного пункта. Из-за действий ВСУ пострадали пять человек, двоих из них спасти не удалось. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.

По данным Telegram-канала SHOT, один из дронов во время атаки на Новороссийск упал на автомобильную парковку в центре города. В результате здесь загорелись не менее пяти машин.

Ранее в Краснодарском крае после атаки БПЛА зафиксировали повреждения по 13 адресам.

