В Румынии введут добровольную военную службу в 2026 году

МО Румынии: с 2026 года в стране введут добровольную военную службу на 4 месяца
Global Look Press

Министр национальной обороны Румынии Йонуц Моштяну в интервью телеканалу Antena 3 сообщил, что в стране с 2026 года введут добровольную военную службу.

«Цель состоит в том, чтобы внедрить новое понятие добровольной военной службы, согласно которому молодые люди, юноши и девушки, приходят служить в армию на четыре месяца, а затем остаются в резерве», — поделился министр.

По его словам, правительство Румынии работает над поправками, которые позволят работодателям предоставлять отпуск своим работникам на время прохождения военной службы. Основная причина, по которой вводится добровольная военная служба, — это «стареющий резерв», отметил Моштяну.

По состоянию на 2024 год численность румынской армии составляла около 80 тысяч человек, в том числе госслужащих, резервистов и гражданских лиц. Непосредственно военнослужащих в румынской армии насчитывается около 64 тысяч человек. Обязательная военная служба была отменена в Румынии в 2007 году.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что Россия якобы может «направиться в Молдавию и Румынию» после Украины, если США окончательно прекратят оказывать помощь Киеву.

Ранее Франция решила вернуться к добровольной военной службе.

