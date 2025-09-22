В Херсоне, находящемся под контролем киевских властей, зафиксирована серия взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Это уже пятый подобный инцидент за текущий день.

На всей территории, контролируемой украинскими властями в Херсонской области, объявлена воздушная тревога.

В первой половине дня в Херсоне было зафиксировано еще четыре взрыва.

22 сентября глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с конца августа украинские военные систематически уничтожают тела своих солдат на городской свалке в Херсоне. По его утверждению, такие действия обусловлены стремлением киевского режима скрыть реальные масштабы потерь в рядах ВСУ и уклониться от положенных выплат семьям военнослужащих.

Сальдо подчеркнул, что ежедневное количество сжигаемых тел достигает ста. Место для утилизации тел, по его мнению, выбрано с расчетом на скорое занятие данной территории российскими войсками, что позволит избежать возможного расследования со стороны Украины.

Ранее украинские власти выбрали поставщиком антидроновых сетей для защиты Херсона вебкам-модель