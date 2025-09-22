На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Херсоне произошла серия взрывов

В подконтрольном Киеву Херсоне вновь произошли взрывы
true
true
true
close
РИА Новости

В Херсоне, находящемся под контролем киевских властей, зафиксирована серия взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Это уже пятый подобный инцидент за текущий день.

На всей территории, контролируемой украинскими властями в Херсонской области, объявлена воздушная тревога.

В первой половине дня в Херсоне было зафиксировано еще четыре взрыва.

22 сентября глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с конца августа украинские военные систематически уничтожают тела своих солдат на городской свалке в Херсоне. По его утверждению, такие действия обусловлены стремлением киевского режима скрыть реальные масштабы потерь в рядах ВСУ и уклониться от положенных выплат семьям военнослужащих.

Сальдо подчеркнул, что ежедневное количество сжигаемых тел достигает ста. Место для утилизации тел, по его мнению, выбрано с расчетом на скорое занятие данной территории российскими войсками, что позволит избежать возможного расследования со стороны Украины.

Ранее украинские власти выбрали поставщиком антидроновых сетей для защиты Херсона вебкам-модель

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами