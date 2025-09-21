На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
БПЛА ударили по поселку и селу под Белгородом, есть раненые

В Белгородской области при атаке дронов пять человек ранены, один не выжил
FotograFFF/Shutterstock

Ракитянский район Белгородской области атаковали дроны. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник сообщил, что в поселке Пролетарский БПЛА ударил по автомобилю. Его водитель получил несовместимые с жизнью травмы, транспортное средство было повреждено. В поселке был атакован и коммерческий объект. Там пострадали четыре человека: трое получили осколочные ранения, еще у одной женщины предварительно баротравма (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). В здании повреждены стекла и фасад.

«В селе Новоленинское мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног в результате атаки FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) на машину», — добавил глава области и отметил, что пострадавшего госпитализировали, его автомобиль сгорел.

Утром над территорией Белгородской области уничтожили три БПЛА самолетного типа. Они были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

