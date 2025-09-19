Президент Армении уволил командующего погранвойсками

Президент Армении Ваагн Хачатурян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил командующего пограничными войсками республики Эдгара Унаняна. Соответствующий указ опубликован на сайте армянского президента.

«Освободить Эдгара Унаняна от должности командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности Республики Армения», — говорится в документе.

В указе отмечается, что это решение основывается на статьях Конституции и Закона «О пограничных войсках».

О причинах увольнения не сообщается. Известно, что Унанян был назначен командующим пограничными войсками Армении в июле 2024 года.

В июне Пашинян во время лекции в Ереванском государственном университете назвал проигранную войну с Азербайджаном и отказ от российских пограничников примером независимости и зрелости государства.

В январе заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что Армения должна самостоятельно контролировать границу страны без участия третьих государств.

Ранее в Армении вновь намекнули, что российские военные в Гюмри не нужны.