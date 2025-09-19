На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Армении уволил командующего погранвойсками

Президент Армении уволил командующего погранвойсками по предложению Пашиняна
true
true
true
close
Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Президент Армении Ваагн Хачатурян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил командующего пограничными войсками республики Эдгара Унаняна. Соответствующий указ опубликован на сайте армянского президента.

«Освободить Эдгара Унаняна от должности командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности Республики Армения», — говорится в документе.

В указе отмечается, что это решение основывается на статьях Конституции и Закона «О пограничных войсках».

О причинах увольнения не сообщается. Известно, что Унанян был назначен командующим пограничными войсками Армении в июле 2024 года.

В июне Пашинян во время лекции в Ереванском государственном университете назвал проигранную войну с Азербайджаном и отказ от российских пограничников примером независимости и зрелости государства.

В январе заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что Армения должна самостоятельно контролировать границу страны без участия третьих государств.

Ранее в Армении вновь намекнули, что российские военные в Гюмри не нужны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами