В Минобороны создадут отдельное учреждение для исследований в области РЭБ

В МО РФ появится новое учреждение, которое займется совершенствованием РЭБ
Alan Sau/Shutterstock/FOTODOM

В Минобороны России создадут отдельное научное учреждение, которое займется исследованиями в области развития систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в Минобороны России создается отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ. До последнего времени учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений Минобороны России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что создание новой организации позволит объединить научный потенциал в области радиоэлектронной борьбы, гарантировать решение комплекса научно-технических и прикладных задач, а также ускорить внедрение перспективных разработок для их скорейшего поступления в войска.

17 сентября газета «Известия» писала, что в России была разработана новая противообледенительная система, которая позволит беспилотникам самолетного типа совершать полеты при экстремально низких температурах. В основе этой системы находится электропроводящая полимерная нить, способная нагреваться. Использование этой нити позволит применять беспилотники при частых перепадах температуры и высокой влажности, при которых образуется мешающая полету наледь.

Ранее появилось видео с новым FPV-дроном «Заноза», не имеющим аналога на Западе.

