В Минобороны создадут отдельное учреждение для исследований в области РЭБ

В Минобороны России создадут отдельное научное учреждение, которое займется исследованиями в области развития систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в Минобороны России создается отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ. До последнего времени учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений Минобороны России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что создание новой организации позволит объединить научный потенциал в области радиоэлектронной борьбы, гарантировать решение комплекса научно-технических и прикладных задач, а также ускорить внедрение перспективных разработок для их скорейшего поступления в войска.

