Лукашенко рассказал, почему отодвинул маневры «Запад-2025» от границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лично принял решение отодвинуть маневры белорусско-российских военных учений «Запад-2025» от западной границы в глубь республики. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Говоря об учениях, белорусский лидер подчеркнул, что он, «как человек военный», задумался, может быть, действительно западных соседей республики беспокоят проведение учений.

«Это было мое личное решение, мы даже с Путиным не обсуждали, отойти от границ, не провоцировать их», - сказал Лукашенко.

В то же время президент Белоруссии отметил, что «шумиха в западных странах» вокруг белорусско-российских учений была лишько поводом для попытки обострения отношений.

Совместные стратегические учения стартовали 12 сентября. 15 сентября в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии.

16 сентября была опубликована видеозапись появления президента России Владимира Путина на полигоне «Мулино» в Нижегородской области во время учений Российской Федерации и Белоруссии.

Ранее в Кремле объяснили отсутствие Герасимова на учениях «Запад-2025».