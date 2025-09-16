На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин приехал на полигон «Мулино»

Путин проследил за ходом учений «Запад-2025» на полигоне «Мулино»
Президент России Владимир Путин посетил военный полигон «Мулино» в Нижегородской области, где проследил за ходом российско-белорусских учений «Запад-2025». Об этом сообщило РИА Новости.

В «Мулино» проходит основной этап учений.

Путин заявил, что цель учений — отработка защиты Союзного государства от любой агрессии.

Мероприятия учений проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тысяч военных, задействованы около 10 тысяч систем вооружений и техники, а также более 247 кораблей: надводных, подводных и судов обеспечения, рассказал президент.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии стартовали 12 сентября. В белорусском министерстве обороны сообщили, что за маневрами наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТОСША, Турции и Венгрии.

Ранее NYT назвала неожиданностью появление наблюдателей из США на учениях «Запад-2025».

