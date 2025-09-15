Российские военнослужащие зашли на восточную окраину города Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.

«Наши штурмовые группы <...> закрепились в частной жилой застройке», — отметил он.

13 сентября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали группировку украинских войск, зажатую в огневом кармане на севере Константиновки. По его словам, российским военным удалось подровнять линию боевого соприкосновения между населенными пунктами Пищевка и Часов Яр.

Как сказал специалист, подразделения ВС РФ перед наступлением проводят артиллерийскую подготовку. В связи с этим у украинских солдат практически нет шансов на выживание.

До этого Кимаковский рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) установили колючую проволоку вокруг Константиновки. Более того, они вырыли здесь противотанковый ров. Также оборонительные сооружения были выстроены внутри города, подчеркнул советник главы ДНР.

Ранее командование ВСУ повторило в Константиновке ошибки Волчанска.