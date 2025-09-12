В Минобороны Польши заявили, что сбитых 10 сентября дронов могло быть меньше

В Минобороны Польши допустили, что в ночь на 10 сентября могло быть сбито 6 БПЛА

Польские военные совместно с союзниками по НАТО, предположительно, сбили до шести беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые проникли в воздушное пространство страны в ночь с 9 на 10 сентября. Об этом заявил заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает телеканал TVP Info.

«У нас есть достоверная информация о трех сбитых дронах, которые могли угрожать Польше. 4-е уничтожение — правдоподобно, 5-е и 6-е — возможно, это является предметом анализа», — рассказал Томчик .

Также он объяснил разногласия в данных о зафиксированных нарушениях польского воздушного пространства, представленных правительством и канцелярией президента, «особенностями систем обнаружения».

Глава Бюро международной политики при администрации польского президента Марчин Пшидач сообщал о 21 зафиксированном факте проникновения БПЛА в воздушное пространство Польши. В свою очередь, премьер-министр Дональд Туск заявлял о 19 дронах, обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО.

