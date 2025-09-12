На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыты недельные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр»

Минобороны РФ: бойцы «Днепра» за неделю ликвидировали более 435 военных ВСУ
Gleb Garanich/Reuters

Бойцы группировки российских войск «Днепр» за прошедшую неделю ликвидировали более 435 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что с 6 по 12 сентября подразделения Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике шести бригад украинских войск. Речь идет о двух механизированных бригадах ВСУ, двух бригадах береговой обороны, одной бригаде территориальной обороны и одной бригаде Национальной гвардии Украины.

«Противник потерял более 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 57 автомобилей и пять артиллерийских орудий», — говорится в заявлении.

Кроме того, военные группировки «Днепр» уничтожили 18 складов с боеприпасами и материальными средствами ВСУ, а также 32 станции радиоэлектронной борьбы. Воздушно-космические силы РФ, в свою очередь, сбили один украинский самолет Су-27.

11 сентября разведчики 127-й отдельной бригады группировки российских войск «Днепр» установили полный контроль над техническими помещениями железнодорожного Антоновского моста в Херсонской области. Бойцы ВС РФ водрузили здесь государственный флаг.

Ранее российские войска взяли под контроль село в Днепропетровской области.

СВО: последние новости
