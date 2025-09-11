На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на опасения Европы в связи с российско-белорусскими учениями

Песков: российско-белорусские учения не нацелены против третьих стран
Минобороны Республики Беларусь

Российско-белорусские военные учения не нацелены против третьих стран, речь идет о продолжении сотрудничества. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Учения под названием «Запад-2025» пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.

«Учения действительно будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками», — заявил представитель Кремля.

9 сентября министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что польские власти временно закроют границу с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Причиной послужило проведение совместных российско-белорусских учений «Запад-2025». В связи с чем МИД Белоруссии заявил протест из-за приостановки движения через госграницу.

Ранее СМИ сообщили о переброске войск Польши к белорусской границе.

