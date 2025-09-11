На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС России поразили радиолокационную станцию RADA

ВС РФ за сутки поразили многофункциональную радиолокационную станцию RADA ВСУ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие за сутки поразили многофункциональную радиолокационную станцию RADA израильского производства. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Также Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль село Сосновка в Днепропетровской области Украины. По информации оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями российской группировки войск «Восток».

5 сентября российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Марково и Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Боевая задача была выполнена подразделениями «Южной» группировки войск.

Ранее на Западе сделали неутешительное для Украины заявление по поводу Донбасса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами