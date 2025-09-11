Российские военнослужащие за сутки поразили многофункциональную радиолокационную станцию RADA израильского производства. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Также Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль село Сосновка в Днепропетровской области Украины. По информации оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями российской группировки войск «Восток».

5 сентября российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Марково и Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Боевая задача была выполнена подразделениями «Южной» группировки войск.

Ранее на Западе сделали неутешительное для Украины заявление по поводу Донбасса.