Американский политик поделился кадрами, где ракета якобы отскакивает от НЛО

Республиканец Берлисон показал видео с НЛО, отбивающим ракету США у Йемена
Комитет Палаты представителей по восстановлению общественного доверия США обнародовал видеозапись, на которой американская ракета отскакивает от неопознанного летательного объекта (НЛО), пролетающего над океаном. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Во время слушаний на Капитолийском холме конгрессмен Эрик Берлисон (республиканец от штата Миссури) представил кадры, на которых, как утверждается, зафиксирован удар ракеты Hellfire, выпущенной с американского беспилотника MQ-9, по светящемуся объекту у побережья Йемена.

На радиолокационной съемке от 30 октября 2024 года видно, как 100-фунтовый боеприпас класса «воздух-земля» попадает в цель, после чего неизвестный объект продолжает движение, а сама ракета отскакивает от него.

Эксперт по теме НЛО Джордж Кнапп уточнил, что кадры были получены с другого беспилотника MQ-9, который зафиксировал вращение шарообразного объекта после контакта с ракетой и его дальнейшее движение.

9 сентября Национальный центр управления кризисами Литвы сообщал, что аэропорт Вильнюса временно прекратил работу в связи с обнаружением в небе НЛО. Инцидент произошел утром. При этом информации о самом объекте не приводилась. Отмечалось, что за него могли принять метеорологическое явление.

Ранее жители Красноярска заметили в небе светящееся НЛО.

