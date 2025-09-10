«Военный осведомитель»: у солдат ВСУ заметили винтовки MK 556 и автоматы HK416

На вооружении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили оружие западного производства, в том числе немецкие винтовки и автоматы. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Авторы Telegram-канала опубликовали снимки, демонстрирующие современное стрелковое оружие украинских военных. В частности, у солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ замечены винтовки Haenel MK 556 и HK416A7 производства Heckler & Koch. Киев получил 5,8 тысяч винтовок MK 556.

Кроме того, у ВСУ заметили автоматические винтовки HK417 калибра 7,62 мм, собранные на основе HK416. Также украинские солдаты имеют в своем распоряжении ручные пулеметы HK MG4, пулеметы HK MG5 под патрон калибра 7,62×51 мм стандарта НАТО и другое вооружение.

2 сентября ВС РФ при ликвидации бойцов «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) захватили оружие западного производства. Речь идет об амуниции, оружии и боекомплектах производства стран НАТО.

