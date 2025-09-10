Украинские беспилотники уничтожены над Крымом и Белгородской областью

Над Крымом и Белгородской областью утром сбили шесть беспилотников ВСУ

Шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над Крымом и Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны.

«В период с 8:25 до 11:10 (мск) дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.

Четыре дрона были уничтожены над Крымом, два — над Белгородской областью.

Утром 10 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали здание правительства Белгородской области.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с полуночи до 05:00 (мск) перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотника на территории России.

По данным ведомства, больше всего дронов было сбито в Брянской области (21), в Крыму (17) и над акваторией Черного моря (15). Кроме того, 12 вражеских беспилотников были ликвидированы над территорией Воронежской области, по 11 сбили в Белгородской и Курской областях, а также в Краснодарском крае. Еще 9 удалось перехватить и обезвредить в небе над Орловской областью, 5 – в Калужской области, 3 – в Рязанской, по 2 – над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей. Также один украинский дрон был замечен и сбит в Тульской области.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.